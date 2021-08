Fiume Sarno, rabbia anti-veleni: «Aiuto, qui non si respira»

«Miasmi dal canale Marna? Nessuno sversamento abusivo a Pompei». Questo è il resoconto investigativo degli agenti municipali. È giallo, dunque, sulle acque inquinate dell'affluente del fiume Sarno. I residenti lamentano che «l'aria è irrespirabile per chilometri» lungo il Marna mentre il sindaco Carmine Lo Sapio ha disposto una task force degli agenti municipali per scoprire le cause dell'inquinamento.

