Droga per le feste nel Napoletano: preso l'ex fidanzato «hard»

Sabato 30 Dicembre 2017, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 09:13

ISCHIA - Sul cellulare come suoneria utilizzava la colonna sonora della serie tv «Narcos». E dalla trama del film ha preso spunto per mettere su la principale piazza di spaccio dell'isola, con introiti personali che talvolta superavano i 50mila euro al mese. Soldi che custodiva in una cassaforte assieme a una pistola e a una divisa da carabiniere. Sarà un Capodanno da trascorrere in carcere quello dell'insospettabile Mirko Ianuario, divenuto grazie ai personaggi tv dai quali si è sentito ispirato il capo di una organizzazione di spacciatori. Le manette sono scattate anche ai polsi di altri suoi quattro complici. Il nome di Ianuario, 32 anni, dice ben poco se si guarda agli schedari giudiziari. Ma nel 2014 il caso che lo coinvolse insieme all'allora fidanzata attirò l'attenzione di tutta la stampa nazionale: la coppia rimase vittima di un hacker che pubblicò su un frequentatissimo sito porno il video hard che i due avevano inviato, per semplice gusto di esibizionismo, a degli amici conosciuti sul web. Rilanciato da centinaia di migliaia di visualizzazioni, lo scandalo di provincia assunse proporzioni enormi e portò, oltre che alla fine del rapporto di coppia, anche a pesanti problemi familiari per la ragazza, destinataria di una pesante condanna morale che scattò a livello sociale e mediatico.Scomparso dalle scene a causa di quello spiacevole episodio, nelle ultime settimane Ianuario è finito nel mirino degli investigatori. E questa volta non più come vittima, ma come astuto organizzatore di una rete di spaccio capace di gestire grosse quantità di stupefacenti e anche un fiume di danaro. Quasi cinquantamila euro in banconote sono finite sotto sequestro, ma gli inquirenti sono sicuri che si tratti solo di una parte degli incassi realizzati inondando letteralmente la piazza isolana di droga. La tenaglia che ha stretto in una morsa micidiale Mirko Ianuario e i suoi complici è stata fatta scattare dagli agenti del commissariato di Ischia a 48 ore dal Capodanno, e quindi a ridosso della grande movimentazione di droga che sarebbe avvenuta di lì a poco sulla piazza isolana, che da anni è, statisticamente parlando, una delle più fiorenti d'Italia. Gli agenti al comando del vicequestore Alberto Mannelli, attraverso lunghe indagini - rese assai difficili dalle astuzie tecnologiche del giovane - sono dunque arrivati all'arresto di tutti, o quasi, i protagonisti della sorprendente vicenda.