Flash mob contro la chiusura del Consultorio: «Bimbi della Stella senza centro vaccinale»

Nel 2017 le mammografie sono state 510, i pap-test 635. I casi sociali su segnalazione del Tribunale dei minori 125, per un totale di 1.500 interventi 1500. Il consultorio Stella con sede dal 1999 nel presidio ospedaliero Elena D’Aosta si occupa della salute della donna in tutto l'arco della sua vita: dalla nascita con visite pediatriche e incontri post parto; durante l’adolescenza, anche con interventi nelle scuole, su contraccezione, educazione sentimentale e sostegno psicologico. E durante la vita adulta con contraccezione, rispetto e applicazione della legge 104, prevenzione delle gravidanze indesiderate e contraccezione organizzata e di emergenza; prevenzione del cancro del collo dell'utero con pap-test e prevenzione del cancro della mammella con mammografie; sostegno e cura in gravidanza e durante il periodo di menopausa; interventi sociali e psicologici e pedagogici per problemi di tutta la famiglia. In più c’è un percorso nascita dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino, anche per prevenire disagi, disabilità per i nascituri e nelle mamme la depressione post parto. «Perché togliere questi diritti alle donne e alle famiglie dei quartieri Sanità, San Carlo all’Arena, Rione Amicizia, Cristallini, Materdei?», incalzano i cittadini. Da due anni all'utenza del consultorio Stella (26.000 cartelle sanitarie) si è unita l'utenza del consultorio di via Sogliano (che aveva anche il centro vaccinale) chiuso due anni e mezzo fa. Da gennaio ad agosto 2018 al consultorio di via Cagazzi sono state effettuate 3.357 prestazioni.

Domenica 14 Ottobre 2018, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No alla chiusura di altri presidi ospedalieri, sì all’accorpamento. Si è svolto oggi il presidio di cittadini, associazioni e istituzioni contro la chiusura del Consultorio Asl di via Cagnazzi e la proposta di accorparlo all’ospedale San Gennaro. «Chiediamo che negli spazi dell’Elena d’Aosta - hanno detto i manifestanti - si riapra un centro vaccinale nel quartiere Stella». Questa la richiesta alla base del flash mob per l'apertura della struttura destinata ai bambini in una tra le aree più popolose della città, che comprende le zone di Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia e il rione Sanità. «L’obbligatorietà delle vaccinazioni presuppone una organizzazione territoriale per poterle praticare in sicurezza», sottolineano i dimostranti che, rivolgendosi al presidente della Regione Vincenzo De Luca, aggiungono: «Accendiamo le luci di Natale alla Sanità, ma accendiamole perché apriamo anche un centro vaccinale ed offriamo servizi adeguati ai cittadini. Oggi le mamme e i papà di zone come piazza GianBattista Vico devono arrivare fino al rione Sanità, per vaccinare un figlio o in via Pietravalle nella zona ospedaliera; è questo è scandaloso. Così si creano condizioni di iniquità, disincentivazione alla profilassi e quindi si aumenta il rischio di diffusioni di patologie ormai scomparse». Al flash mov hanno partecipato il gruppo di Napoli in comune a Sinistra con Mario Coppeto, consigliere comunale e Ciro Guida, consigliere della III Municipalità, Marcella Torre, Salvatore Parisi, Angelo Cozzolino, Antonio Giordano ed Elisabetta Gambardella, responsabile comunicazione del Movimento democratico e progressista Articolo 1.