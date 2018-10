Flixbus spegne tre candeline a Napoli e raddoppia i passeggeri

Giovedì 18 Ottobre 2018, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre più napoletani si spostano in autobus: emerge dal bilancio reso noto da FlixBus, il leader europeo della mobilità su gomma, in occasione del suo terzo anniversario nel capoluogo campano. In un solo anno sono raddoppiati sia le partenze da Napoli sia gli arrivi in città, con un picco durante l’estate 2018, complice il lancio di nuovi collegamenti e l’istituzione di nuove fermate.Dopo aver progressivamente ampliato le connessioni con il Metropark in Stazione Centrale, ad aprile FlixBus ha infatti stabilito una nuova fermata presso l’aeroporto di Capodichino, consolidando la presenza sul territorio con ritorni positivi soprattutto nel periodo estivo. Ora, con il lancio delle prime corse FlixBus per la Calabria, lo spettro delle opzioni di viaggio di chi parte da Napoli si amplia ulteriormente.Fino a nove collegamenti giornalieri per Bari (raggiungibile in 3 ore e 15 minuti), fino a cinque per Lecce e fino a quattro per Foggia. Ma anche connessioni frequenti con Taranto, Brindisi e molte altre città pugliesi, tra cui località turistiche comeMonopoli e Polignano a Mare: gli effetti del potenziamento costante del corridoio Napoli-Puglia si riflettono soprattutto sul bilancio estivo, che sancisce il successo del Tacco d’Italia quale destinazione preferita dai turisti napoletani per l’estate 2018, grazie anche ai collegamenti speciali appositamente istituiti con Gallipoli per la stagione.A seguito dell’accordo siglato con gli operatori IAS e Romano, FlixBus ha iniziato inoltre a operare anche collegamenti fra Napoli e alcune delle principali città calabresi, quali Cosenza, Corigliano, Rossano Calabro e Crotone, oltre che varie località della costa ionica, ampliando così in modo rilevante la gamma delle opportunità di viaggio offerte ai Napoletani.In testa, tra i turisti che ad oggi hanno raggiunto Napoli a bordo di FlixBus, si distinguono Romani e Baresi, raddoppiati nell’ultimo anno in linea con la classifica generale. Quest’estate, inoltre, si è registrato un vero e proprio boom di prenotazioni dalla Puglia, con Leccesi e Brindisini al 7° e 8° posto della top 10, preceduti da Fiorentini (terzi), Milanesi (quarti), Pescaresi (quinti) e Anconetani (sesti).Tutte le corse, acquistabili online, via app e in agenzia viaggi, sono operate in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete e cura il marketing, la comunicazione e il pricing. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.