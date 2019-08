Flop differenziata, stangata sui ristoranti al lungomare di Pozzuoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 24 Agosto 2019, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ristoranti, bar, pizzerie e pub nel mirino della polizia municipale in questa settimana per la differenziata fatta male. Oltre una decina le sanzioni elevate dai vigili urbani ad esercizi ristorativi, qualcuno anche molto conosciuto, nel centro storico della città a due passi dal porto. Ma anche nella zona di Lucrino e in periferia a Licola Mare. Per molto altri, invece, è scattata l'ammonizione con il talloncino lasciato dai caschi bianchi e la scritta: non correttamente differenziato, posta sul mastello o sul sacchetto dei rifiuti. Per quelli che, invece, già in passato avevano avuto l'ammonizione è scattata la multa. Perché, appunto, la differenziata non è stata fatta nel modo corretto.