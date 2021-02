Focolaio Covid in una casa per anziani di Qualiano e trenta positivi. Lo ha comunicato il sindaco Raffaele De Leonardis. "Purtroppo ci sono 7 nuove vittime sul territorio - dice - Alcune di queste provengono da una RSA di Qualiano in cui si è sviluppato un focolaio.

APPROFONDIMENTI LO STOP Vaccini in Campania: gelo blocca spedizione, consegna domani, attese... IL BLOCCO Sciopero dei trasporti a Napoli: stopa metro e funicolare, adesione... LE ISOLE Napoli, mare agitato: sospesi i collegamentiveloci con Capri, in...

Nella struttura sono stati registrati circa 30 positivi. Di concerto con l’ASL abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza compresa la disposizione di quarantena per l’intera struttura". E ancora: "Come da mia ordinanza, pazienti e personale sanitario sono stati completamente isolati. La decisione è stata presa a seguito di diverse morti sospette avvenute nella casa di risposo, i cui tamponi post mortem hanno dato esito positivo al Covid".

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA