Focolaio Covid in una scuola di Qualiano: lezioni sospese fino al 25

Focolaio Covid in una scuola di Qualiano. Un boom di casi che ha coinvolto l’istituto scolastico Di Giacomo-Santa Chiara. L'Asl, come comunicato dal sindaco Raffaele De Leonardis, ha disposto la sospensione delle attività in presenza fino a lunedì 25. Sono nove i bambini contagiati. Colpite dal virus anche alcune maestre.

L’Autorità sanitaria locale ha disposto la sanificazione di tutti gli Istituti e a raccomandato al Comune di intervenire in ausilio nelle aree di pertinenza. La dirigente scolastica ha così disposto la didattica a distanza non soltanto per la classe dove erano state rilevate le positività, ma per l’intero istituto.