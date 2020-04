Mini focolaio da Covid-19 in una struttura per anziani di Qualiano gestita da religiosi. A darne notizia, poco fa, il sindaco Raffaele De Leonardis. Tra questi cinque ospite ben due sono dializzati e verranno trasferiti a breve, insieme agli altri, in strutture sanitarie della provincia di Napoli.

La casa di cura è stata messa in quarantena. Il primo cittadino ha fatto sapere alla cittadinanza che si attende l'esito di altri tamponi, visto che erano una trentina quelli eseguiti nei giorni scorsi sugli ospiti della struttura e il personale operante all'interno. A Qualiano sono 21 i contagiati. Uno dei positivi è deceduto diversi giorni fa.

