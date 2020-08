Folla e lunghissime attese all'esterno della banca: a Marano monta la protesta

Folla, assembramenti e proteste. In fila dalle 7 del mattino, come ogni giorno, all'esterno dell'istituto di credito (Intesa San Paolo) di via Merolla, nel comune di Marano. Gli utenti sono sfiniti e protestano per le lungaggini delle operazioni e perché costretti ad attese che durano anche 2-3 ore. «Non ce la facciamo più- tuonano alcune persone in fila - siamo dalle 7 in fila e questo accade ogni giorno. Solo per prenotarsi si perdono ore e ore. Poi restiamo in strada, sotto al sole, per altre ore. E' indecente». Nei giorni scorsi non sono mancati momenti di tensioni. In alcune occasioni sono dovuti intervenire anche i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA