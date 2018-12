Follia in piazza Santa Croce: colpi di pistola esplosi in aria sul sagrato della chiesa

Giovedì 13 Dicembre 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 13-12-2018 15:46

TORRE DEL GRECO - Follia sul sagrato della Basilica di Santa Croce: uomo tira fuori una pistola ed esplode diversi colpi in aria. Panico tra i fedeli, arrivano i carabinieri e lo arrestano. È successo stamattina proprio fuori le porte della chiesa madre di Torre del Greco dove era appena terminata la celebrazione della messa per Santa Lucia, alle 6, e i fedeli stavano uscendo dalla Basilica gremita.Improvvisamente un uomo fermo sul sagrato ha tirato fuori una pistola ed ha cominciato ad esplodere a salve colpi in aria, guardingo: ad ogni colpo esploso nascondeva l’arma sotto l’impermeabile per poi tirarla fuori nuovamente e tornare a sparare. Un fuggi fuggi generale per paura di qualche agguato. Ma le persone che gli stavano vicino sono rimaste indifferenti come nulla stesse accadendo. Poi sono arrivati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Emanuele Corda, che hanno trovato anche i bossoli per terra.Così sono andati a casa a prelevare l’uomo, T.S. classe '56, pregiudicato che ha anche opposto resistenza e minacciato di morte i militari. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per esplosione di materiale esplosivo.