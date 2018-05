Venerdì 4 Maggio 2018, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 15:03

Per giorni ha perso centinaia di euro con le slot machine, poi ha deciso di vendicarsi a suo modo: è andato al centro scommesse con un bastone e, dopo l’ennesimo flop, ha sfasciato l’apparecchio che si stava mangiando tutti i suoi soldi. Non contento, ha inveito contro i titolari dell’esercizio commerciale. Alla fine sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno denunciato. Nei guai è finito M. B. di 44 anni, residente a Boscotrecase. Il fatto è, invece, accaduto a Terzigno, in un centro scommesse di via Panoramica: l’uomo, dopo la giocata finita male, è andato in auto ed ha preso un bastone di legno, col quale ha distrutto la slot machine che aveva utilizzato poco prima. Alcuni avventori del locale hanno chiamato i militari della stazione di Terzigno, che hanno fermato il 44enne e lo hanno denunciato, tra l’altro, anche per possesso illegale di armi bianche: nella sua macchina, infatti, aveva anche un coltello