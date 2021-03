Torre del Greco, slavi incendiano rifiuti ​accanto a tubo del gas nel condominio

TORRE DEL GRECO. Follia a Torre del Greco: due slavi ubriachi appiccano fuoco in un condominio privato accanto al tubo del gas, interviene la polizia.Questa mattina in via Nazionale a Poggio Sant’Antonio, traversa privata, due uomini stranieri si sono seduti sul muretto di un aiuola privata e, mentre consumavano alcolici, hanno incendiato dei sacconi di rifiuti proprio accanto alla condotta del gas del condominio. I condomini si sono subito allarmati, qualcuno é sceso per mandarli via e spegnere il fuoco ma i due hanno reagito male minacciando i presenti e provando a lanciargli oggetti contro.



Così, chiamati dai residenti, sono accorsi sul posto gli agenti della polizia Municipale agli ordini del comandante Salvatore Visone e gli agenti della polizia di Stato, alla guida della prima dirigente Antonietta Andria. Nel corso della colluttazione con le forze dell’ordine uno dei due ha colpito un vigile urbano con un pugno, ma fortunatamente l’agente non ha riportato gravi lesioni. I due identificati sono risultati essere slavi e sono stati allontanati per disturbo della quiete pubblica.