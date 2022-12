Fondazione Famiglia di Maria a Napoli, rubato il gasolio per il riscaldamento dei bambini

Furto alla Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. Alcuni delinquenti hanno rubato il gasolio dalla cisterna che serve la struttura dove ogni giorno sono accolti numerosi giovanissimi.

Un vero e proprio danno per la storica realtà educativa di Napoli Est. Il fatto - come spiega la presidente Anna Riccardi - è avvenuto alle 3 di notte dello scorso 7 dicembre ma è stato notato soltanto nelle ultime ore. Difatti, oggi alcune collaboratrici dell'associazione hanno fatto caso al danneggiamento della botola posta in uno spazio adiacente l’edificio. La visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza ha confermato la circostanza anomala che incide, non di poco, sulla sostenibilità delle attività svolte dalla Fondazione visto l'importante aumento del prezzo dell'energia nel corso degli ultimi mesi.

Il gasolio rubato è normalmente utilizzato per alimentare l'impianto di riscaldamento dell’intera struttura in via Salvatore Aprea, nel cuore di San Giovanni a Teduccio, dove quotidianamente si accolgono bambini e adolescenti in tutta una serie di laboratori e azioni educative e ludico-creative. Il furto è stato formalmente denunciato alle forze dell’ordine alle quali saranno affidate le immagini degli occhi elettronici: dal filmato si notano alcuni individui, col volto coperto, che si avvicinano alla botola per danneggiarne il lucchetto mentre il furto del materiale potrebbe essere effettivamente stato realizzato anche in un momento successivo.

Non è il primo episodio a danno della Fondazione Famiglia di Maria. Già nel 2021, e ancora prima nel 2020, infatti, i delinquenti hanno rubato il gasolio agendo indisturbati nel cuore della notte. Rabbia e sconcerto per quanto avvenuto da parte dei genitori che frequentano e supportano la Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio. In un video pubblicato sui social, accanto alle mamme, la presidente Riccardi denuncia con forza il danno subito dalla struttura e le conseguenze sui beneficiari, specie per i giovanissimi, appellandosi alla solidarietà dei cittadini che, già in passato, non hanno fatto mancare il sostegno in momenti difficili.