Fondi per attività e strutture teatrali napoletane per 6 milioni di euro, partono i bandi

Mercoledì 11 Settembre 2019, 17:51

Sono partiti, con la pubblicazione sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Napoli (www.cittametropolitana.na.it), i due bandi che prevedono lo stanziamento dei 6 milioni di euro che l’Ente di piazza Matteotti ha messo a disposizione per strutture e attività teatrali.Con il primo bando la Città Metropolitana si propone di sostenere, attraverso l’erogazione di trasferimenti per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, progetti promossi dai Comuni del territorio metropolitano - anche in forma associata - di adeguamento strutturale e tecnologico di sale di proprietà degli stessi da destinare ad attività di spettacolo, più significative ed aventi contenuti ritenuti strategici, che determinino una effettiva riqualificazione e un reale potenziamento dell’offerta culturale ed aggregativa sul territorio.Gli interventi ammissibili al finanziamento riguarderanno in particolare la costruzione di nuove strutture da destinare ad attività di spettacolo, o il ripristino dell’agibilità, l’ampliamento e la creazione di nuove sale in strutture teatrali esistenti, l’aggiornamento e l’ampliamento delle dotazioni tecniche, l’aumento del comfort per il pubblico, oltre che interventi per garantire l’accessibilità e la fruizione degli spettacoli da parte di persone con disabilità.Le spese ammissibili sono, quindi, quelle per opere edili ed impiantistiche e per l’acquisto di arredi ed attrezzature. Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni.Il secondo avviso prevede, invece, l’erogazione di finanziamenti – per un ammontare complessivo di un milione di euro – ai soggetti gestori di strutture teatrali presenti sul territorio metropolitano che presenteranno, per l’annualità 2019, progetti teatrali da realizzare dal vivo e sotto forma di rassegne, festival e programmazioni in teatri, sale o all’aperto (realizzate in luoghi appositamente attrezzati corredati di tutte le autorizzazioni del caso), che si sviluppino su diversi appuntamenti. In particolare, 250mila euro sono destinati ai gestori di piccole strutture (con capienza da 50 a 120 posti), mentre 750mila a quelli di strutture medio-grandi (oltre i 120 posti).Tali finanziamenti sono rivolti a enti pubblici, fondazioni, associazioni culturali, cooperative teatrali, formalmente costituite, e società, sotto ogni forma, iscritte alla Camera di Commercio, operanti nel campo della cultura con sede nel territorio metropolitano e che svolgano tale attività nel territorio medesimo. Per questo Bando, la scadenza del termine per la presentazione delle domande è invece di 20 giorni.Per entrambi gli Avvisi saranno nominate apposite commissioni per la selezione e la valutazione delle istanze pervenute e la formazione delle rispettive graduatorie “Tra le funzioni fondamentali che la legge attribuisce alle Città Metropolitane – ha affermato il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris - rientrano la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio. In quest’ottica, nella nostra area metropolitana particolare rilevanza assumono gli interventi in favore della cultura, vero e proprio motore di sviluppo”.“Abbiamo, quindi, deciso – ha spiegato de Magistris - di promuovere in ogni modo la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale ed immateriale, questa volta con il sostegno, con un importante investimento, a strutture e attività teatrali che concorrano alla crescita culturale, economica e sociale del nostro territorio”.“Tra tutte le forme d’arte – ha sottolineato, invece, il Consigliere Metropolitano Delegato ai Teatri, Michele Maddaloni - il teatro è tra le più nobili e tra quelle che maggiormente connotano l’offerta culturale di un territorio. Al contempo, tuttavia, soffre in maniera particolare la mancanza di strutture idonee e di risorse, sia da parte dei soggetti operanti che dei Comuni, per una sostenibilità autonoma. Per questo motivo la Città Metropolitana, su impulso del Sindaco de Magistris e con il sostegno delle forze politiche presenti in Consiglio, ha scelto di supportare questo tipo di attività, con l’obiettivo di favorire l’eccellenza artistica e di aumentare l’attrattività, anche sul piano dell’offerta rivolta a turisti e visitatori, dell’intera area metropolitana”.