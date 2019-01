Martedì 8 Gennaio 2019, 12:43

Pattume, rifiuti, bottiglie rotte, altre poggiate sui bordi. La Fontana della Scapigliata, accanto all’Ospedale Annunziata, appare così ai residenti e ai tanti turisti che, fotografandola, la portano in questo stato nei loro luoghi di appartenenza.«È scandaloso che l’Amministrazione Comunale non si accorga di tutto ciò – racconta Gennaro Succoio, ex Presidente della Quarta Municipalità – ai tempi in cui ero in amministrazione non siamo mai arrivati fino a questo punto». I residenti restano perplessi e chiedono interventi concreti. «Abbiamo perso la speranza – dice Sergio, un residente - in quanto non riusciamo a vedere più rivalutati i nostri beni. Lavoravo in Via Sant'Alfonso de' Liguori - racconta Sergio - ed osservavamo le traverse, che davano sulla nostra strada, piene di panni stesi da un palazzo a quello di fronte. Le nostre considerazioni più convinte riguardavano quei panni stesi. Non immaginavamo che dopo 20 anni ci saremmo ritrovati così». La richiesta dei cittadini è quella di intervenire subito e di tutelare i beni culturali, «Sono l’unica risorsa che abbiamo», dicono ad unisono esercenti della zona e residenti.