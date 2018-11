Forcella al buio da tre giorni, la Municipalità: «Disagi per cittadini e turisti in un'area strategica»

Giovedì 29 Novembre 2018, 17:59

Forcella e la zona di via Tribunali da tre giorni al buio, residenti e commercianti inviperiti. In pratica c'è un guasto ad un cavo elettrico della Citelum, società a cui è affidato dal Comune il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione. In realtà gli operai della ditta hanno già individuato il guasto e stanno provvedendo a ripararlo. Entro domattina infatti dovrebbero intervenire per ripristinare l’illuminazione. Come spiega Giampiero Perrella, presidente della quarta Municipalità, che ha la delega ai Lavori pubblici: «Mi auguro che la Citelum risolva al più presto il disservizio e ripristini la pubblica illuminazione in un'area strategica e, al tempo stesso, delicata come il centro storico e Forcella». Anche se i disagi per gli abitanti e i negozianti della zona sono evidenti. Il guasto si è verificato in diverse zone del quartiere, tra cui via delle Zite, via Forcella, via Sant’Arcangelo a Baiano, piazza Calenda, via Pietro Colletta. Zone che, specie in questo periodo dell’anno, sono invase da turisti che arrivano a Napoli per visitare siti e monumenti del centro storico.