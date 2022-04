Forcella, controlli della polizia municipale: scoperti 25 allacci abusivi acqua e luce

Controlli nell'area di Forcella a Napoli per contrastare l'abusivismo edilizio e i furti di energia elettrica e di acqua sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale appartenenti all'unità operativa San Lorenzo, insieme con il personale della polizia di Stato del commissariato Vicaria e i Nibbio dell'ufficio prevenzione generale; sono stati accertati 25 allacci abusivi alle utenze di acqua e luce. In totale, durante l'operazione sono stati anche prelevati 16 veicoli, quattro dei quali sequestrati perché sprovvisti di assicurazione, effettuati due sequestri di merce scaduta rinvenuta sugli scaffali di altrettante attività commerciali. Sono stati effettuati 11 interventi per la verifica di opere edili abusive con l'abbattimento di due strutture metalliche.

In questo ambito, nel verificare la presenza di veicoli abbandonati, gli agenti della municipale hanno accertato che un'utilitaria in sosta sul marciapiede di via Forcella era sprovvista della copertura assicurativa dal 2018. Il veicolo, come previsto dalla normativa, è stato prelevato con carro gru ed affidato al custode acquirente per essere trasportato nel deposito giudiziario. Lungo il percorso il carro attrezzi è stato bloccato dal proprietario che dapprima ha schiaffeggiato l'autista e poi si è fatto riconsegnare la vettura sequestrata. Ottenuto quanto richiesto l'aggressore si è posto alla guida della macchina allontanandosi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Dalle prime indagini svolte sul posto gli agenti della Municipale hanno accertato che l'aggressore, un pregiudicato risulta essere realmente il proprietario dell'auto. Gli uomini della polizia locale si sono recati per rintracciarlo presso la residenza e hanno disposto controlli in tutto il quartiere. In serata l'uomo resosi conto di essere stato ormai individuato, si è presentato al commissariato Vicaria della polizia di Stato dove è stato prelevato dagli agenti della Municipale. I caschi bianchi hanno recuperato il veicolo sequestrato, che era stato intanto nascosto, e dopo aver raccolto denuncia di aggressione e furto da parte del custode acquirente, su disposizione della Procura lo hanno denunciato in stato di libertà.