Forcella, evade dai domiciliari: denunciato un 51enne

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duomo hanno fermato un uomo accertando che si era allontanato dal proprio domicilio in vico Zuroli dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per atti persecutori. M.R., 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per evasione. © RIPRODUZIONE RISERVATA