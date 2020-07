Forcella, fioriere anti-degrado davanti al Trianon: «Così rinasce il rione»

A Forcella arrivano le fioriere anti degrado. Sono comparsi ieri mattina i vasi di coloratissimi fiori davanti all’ingresso del Teatro Trianon Viviani in piazza Calenda, a portare un segno di rinascita in una delle piazze simbolo del quartiere. Un’iniziativa che nasce grazie alla sinergia di cui si è fatta promotrice L’Altra Napoli onlus. Proprio l’associazione fondata e presieduta da Ernesto Albanese, che lo scorso novembre ha inaugurato la Casa di Vetro, un bellissimo spazio polifunzionale in via delle Zite, ha voluto abbellire lo spazio antistante i reperti archeologici di piazza Calenda, fino ad oggi non adeguatamente curati. Insieme alla onlus a dare una propulsiva e decisiva spinta alla riqualificazione del territorio è stata la Fondazione Trianon che, insieme alla direttrice artistica del teatro Marisa Laurito e al presidente Giovanni Pinto, si sta adoperando per la rinascita del quartiere unitamente all’Associazione di commercianti ‘A Forcella.

«Insieme ai cittadini e all'Associazione ‘A Forcella e d’intesa con la Fondazione Trianon, stiamo lavorando per abbellire piazza Calenda - si legge sulla pagina Facebook de L’Altra Napoli - In collaborazione con il Comune di Napoli stiamo piantumando alberi e travasando piante per rendere più colorata e bella questa parte di città». Una parte di città dove nel 2009 venne anche l’attrice Julia Roberts a girare alcune scene del film “Eat, pray, love” di Ryan Murphy (tratto dal libro autobiografico di Elizabeth Gilbert) proprio in piazza Calenda davanti alle mura greche, che nel corso degli anni hanno subito i raid dei vandali e l’inciviltà di chi vi depositava rifiuti. L’intervento arriva alla vigilia della presentazione della stagione teatrale 2020/2021 del Trianon, che si terrà lunedì 6 luglio alle 15.

