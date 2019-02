Lunedì 18 Febbraio 2019, 13:13

Dopo una meticolosa attività info-investigativa, gli agenti della Polizia di stato del commissariato Vicaria-Mercato questa notte hanno scoperto un vero arsenale in via San Nicola a Nilo, nel quartiere Forcella.Le armi sono state rinvenute in un tombino, nascoste in un borsello e tutte con matricola abrasa.Si tratta di 1 pistola 9x21, marca Girsan, semiautomatica;1 pistola marca Beretta calibro 9, semiautomatica;1 pistola mod.85 , semiautomatica.Inoltre sono state rinvenute 66 cartucce di diverso carico e 3 caricatori.Tutto è stato sottoposto a sequestro e sara’ oggetto di approfondimento da parte della Polizia Scientifica, che ne accerterà l’utilizzazione nei recenti fatti di batura criminale.