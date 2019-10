Giovedì 17 Ottobre 2019, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 15:59

In via Forcella ormai è storia vecchia. Un gruppo di donne di nazionalità africana staziona a tutte le ore del giorno nella piazza antistante le aiuole. Tutti sanno perché se ne stanno lì. Ma nessuno denuncia. «Perché qui siamo abbandonati - dice un esercente, che per ovvi motivi è costretto a mantenere l’anonimato - ma non ne possiamo più di questo schifo davanti ai nostri occhi. Mia moglie e le mie figlie vengono in negozio tutti i giorni e non solo le sole. Sono decine i clienti e i passanti che percorrono la strada». Le presunte lucciole, vestite di solito con leggins e magliette attillate, si attardano davanti ai giardini per adescare presumibilmente clienti. «Abitano in bassi nei vicoli a ridosso della piazza - continua il commerciante che ha diffuso sui social una foto che documenta la presenza delle donne in strada - ma il viavai di uomini dalle loro case è continuo e noto a tutti. Solo che qui si ha paura di denunciare, come sempre». Già nei mesi scorsi c’erano stati dei blitz delle forze dell’ordine su segnalazione dei cittadini, che chiedevano di impedire la prostituzione in mezzo alla strada a tutte le ore. Ma le giovani immigrate puntualmente ritornano al loro posto: davanti a case e negozi, incuranti di eventuali controlli. E dei tanti bambini che passano tra le vie di Forcella.