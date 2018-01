Gli sfondano casa e se ne appropriano. «Sono da due anni in strada, non ne posso più»

Domenica 7 Gennaio 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 20:04

«Scaraventato fuori casa dal vicino da circa un anno e mezzo, con una mamma disabile, non riesco più a tornare a casa mia». E’ la denuncia dell’architetto Umberto Liberti vittima di un sopruso a cui però non è stata restituita la sua casa in affitto. Un atto di prepotenza di un pregiudicato, vicino di casa, che sfondando una parete e cambiando le serrature si appropria di casa sua. Un anno fa Liberti fece denuncia al commissariato Decumani. Ma vive ancora a casa di un amico nella palazzina accanto.«Quello che ho subito è un atto di una cattiveria unica –racconta Liberti – in quanto da quasi due anni non riesco a prendere possesso i casa mia; ho raccontato la vicenda ai giornali e alle televisioni nazionali, pensavo sarebbe servito a qualcosa, ed invece sono ancora in strada insieme a mia madre». Per Liberti «Questa situazione è diventata imbarazzante, (è ospite da allora di un amico, insieme alla madre) oltre che grave», racconta l’architetto. «Oltre all’appropriazione della casa – continua il giovane architetto – si sono appropriate di mie cose, dove sono le istituzioni che devono garantire i miei diritti?»Liberti è preoccupato per la salute della madre ottantaquattrenne: «Vorrei garantire almeno un po’ di serenità a mia madre disabile e con una malattia rara agli occhi, la mia battaglia è soprattutto per lei», e conclude: «Non so se tutto questo abbia un senso o è la normalità, intanto è quello che mi è accaduto».