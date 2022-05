Forcella, 41enne travolta da motociclista: continuano le indagini della polizia

Non c'è traccia, al momento, della moto che lo scorso 16 maggio nel centro storico di Napoli, precisamente in via dei Tribunali, ha investito e ferito una lavoratrice di 41 anni: ad indagare sul grave incidente stradale è la squadra mobile della Questura di Napoli, coordinata dalla Dda. In sella alla moto, secondo la ricostruzione dei testimoni, c'erano due centauri che viaggiavano a folle velocità.

L'incidente li ha disarcionati e i due, dopo essersi inizialmente allontanati, hanno deciso di tornare sul luogo dell'incidente per riprendersi il mezzo: quando si sono avvicinati, però, è scoppiata una lite tra un ristoratore della zona, marito della vittima, che è finita in gravi condizioni in ospedale, fiancheggiato da altre persone. Sabato scorso il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto ha invitato la cittadinanza a schierarsi contro l'accaduto che l'ex giornalista ritiene frutto di «una dimostrazione di forza dei nuovi padroni del Rione Forcella».