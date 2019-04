Mercoledì 24 Aprile 2019, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 13:02

Non c’è pace per la stazione della linea Circumflegrea di Cuma. Ignoti, con il favore della notte, si sono introdotti nei locali della stazione rubando e devastando.«Ieri mattina alle sette abbiamo trovato le porte blindate letteralmente strappate dal muro» riferisce Giovanni Rispo, direttore della foresta demaniale di Cuma. «Probabilmente hanno agito dalla sera di venerdì 19 alle ore 7 del 23 aprile, quando all’apertura del cantiere abbiamo trovato quattro porte divelte e i locali devastati. Sicuramente hanno lavorato di notte o in mattinata presto, anche perché la foresta è stata chiusa il sabato, la domenica è lunedì».Bottino del raid: un generatore di corrente, un faro e svariati attrezzi da lavoro. Purtroppo la stazione di Cuma, è spesso obiettivo di furti e atti vandalici: nel 2018 furono devastati i locali d’accoglienza, spaccate le scrivanie, sedie e panelli didattici