«Io, espulso da Napoli città che ha perso il senso del futuro»

Sabato 29 Settembre 2018, 22:32 - Ultimo aggiornamento: 30 Settembre, 08:58

Alessio Forgione, l’autore di “Napoli mon amour”, lo scrittore del momento, vive da un anno e mezzo a Londra dove fa il supervisor in un pub a Dalston, semicentro cool. Ha sotto di sé una decina di persone e una certa responsabilità, benché non sia il massimo per un trentaduenne con due lauree (Scienze politiche e Politiche sociali). Racconta: «Mio nonno, operaio all’Italsider, aveva la terza elementare. I miei sono diplomati. Io sono il primo e il secondo laureato della famiglia, ma sono quello messo peggio. Mio nonno non aveva chissà che stipendio, ma poteva avere una famiglia, fare quattro figli. Io non potrei mai permettermelo. A Napoli è come se mi avessero detto: non abbiamo bisogno di te».«Spero di no. Il fatto è che uno parte credendo di poter diventare chissà che. Poi, però, si accontenta di poter sopravvivere. Specie i miei coetanei, e chi viene da un contesto sociale come il mio».«Vedevo i miei amici ridotti a non far niente o a fare lavori qualsiasi: architetti che fanno i toast e simili. Chi lavora non fa quasi mai ciò che vorrebbe fare. Come se la crescita si fosse arrestata e non ci fosse un modo per ripartire. È l’eterno problema di Napoli. L’ho trovato nella “Dismissione” di Ermanno Rea: chiudono le fabbriche, si spera nel terziario, poi non succede niente».«Mio nonno fu prepensionato a poco di più di cinquant’anni. Prima di trasferirci a Soccavo vivevamo lì: è stato bello, era un quartiere molto unito, ascoltavo i racconti degli ex operai. C’era un sentire comune che a Soccavo manca. Era una Napoli polverosa e stancante, ma la gente aveva un’assicurazione sul futuro. Ora non ce l’ha più».«Non ci torno da otto mesi. Seguo su internet i giornali italiani. Non mi piace nulla di questo governo e mi pare assente il dibattito pubblico. Il reddito di cittadinanza fu introdotto in Campania, in via sperimentale, ai tempi di Bassolino, ma nessuno lo ricorda. A Napoli servirebbe una presa di coscienza. L’amministrazione de Magistris fa anche cose non fantascientifiche, ma è discutibile il suo modo di comunicare, quell’accento su una pretesa rivoluzione che non c’è. Invece, si spara; e il metrò più bello del mondo ha una decina di fermate e funziona come sappiamo. Servirebbero politiche giovanili, uno stipendio minimo garantito. Va bene esser povero se non lavori, ma essere povero anche se lavori è inaccettabile».