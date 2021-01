Il comune di Forio d'Ischia ha annunciato la chiusura delle scuole primaria, secondaria e dell'infanzia per domani e martedì per operazioni di sanificazione e disinfezione. Secondo l'avviso diffuso dall'ente comunale sia l'istituto comprensivo 1, che sorge in pieno centro, che quello 2 della frazione di Panza resteranno quindi inattivi per effettuare la sanificazione; l'istituto 2 ha già avvisato i suoi alunni che nei due giorni di chiusura sarà attiva la didattica a distanza.

