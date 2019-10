Ischia, armato di fucile spara contro un fagiano tra le case

Martedì 22 Ottobre 2019, 16:12

I carabinieri della stazione di Forio d'Ischia hanno denunciato per esercizio della caccia in area urbana un 57enne del posto.intervenuti dopo una telefonata al 112 che segnalava un rumore probabilmente di colpi d’arma da fuoco, i militari hanno ricostruito che quell’uomo aveva notato un fagiano tra le abitazioni del quartiere Panza e aveva voluto farne un bottino di caccia. ha così parcheggiato velocemente il suo apecar quindi ha estratto un fucile da caccia per sparare contro il fagiano e ucciderlo.i militari sono arrivati al 57enne tramite il numero di targa del veicolo e grazie alla collaborazione dei cittadini. hanno quindi identificato il soggetto e lo hanno rintracciato a casa dove è stato identificato e denunciato.a casa c’era anche la carcassa del fagiano, già sul piano della cucina.è stato inoltre sequestrato il fucile, legalmente detenuto.