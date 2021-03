Forio, malati di Covid e senza alternativa: sospesa la demolizione

L'anziana proprietaria a letto per un presunto contagio da Covid e l'intervento del vescovo di Caserta e Vicario pro tempore della diocesi d'Ischia hanno temporaneamente fermato nella giornata di ieri l'annunciata demolizione della casetta abusiva a Forio e lo sfratto della famiglia che vi abita da diversi anni. Una demolizione al momento solo rinviata e non si sa ancora per quanto. Giorni o forse solo poche ore, e le ruspe entreranno inesorabilmente in azione a Forio, per abbattere i 70 metri quadri di casa realizzata abusivamente dal 75enne Domenico De Siano (solo omonimo del conterraneo senatore e coordinatore regionale di Forza Italia) in virtù di un procedimento passato in giudicato perché all'epoca il pensionato non aveva i soldi per sostenere il processo e si accontentò della condanna non pensando che questa avrebbe portato alla demolizione, per via dell'esecuzione della sentenza ordinata della Procura.



Una intera famiglia, padre e madre anziani e malati e una figlia minorenne, attendono quindi con il fiato sospeso, quale sarà il loro destino. La Procura non ha arretrato di un passo, ordinando la demolizione del manufatto e perfino il trasferimento in discarica di tutto il mobilio esistente al suo interno. In particolare quest'ultimo provvedimento, ha sollevato un vespaio di critiche e la reazione indignata di tante persone del luogo. Una voce su tutte, quella di monsignor Pietro Lagnese, attualmente vescovo di Caserta già per diversi anni guida spirituale della Diocesi ischitana, di cui resta vicario fino alla nomina del suo successore.

Rivolgendosi direttamente al procuratore generale, il vescovo ha puntualizzato come «senza voler entrare nel merito delle dinamiche legali e giudiziarie che hanno portato al decreto di esecuzione dell'ordine demolizione della casa di abitazione del Signor De Siano e della sua famiglia, mi appello al Suo buon cuore e alla sensibilità che indubbiamente caratterizza un uomo di giustizia, chiedendo la sospensione dell'ordine in oggetto. Da oltre un anno ci troviamo ad affrontare una grave crisi sanitaria segnata dalla pandemia Covid 19. Proprio per evitare un ulteriore dramma nella tragedia che la nostra popolazione sta vivendo, chiedo la sospensione del provvedimento di demolizione almeno fino a quando l'emergenza sanitaria sarà rientrata, assicurando il diritto alla casa a una famiglia già devastata da notevoli problematiche. De Siano è gravemente malato e gli è stato anche negato il diritto di procedere entro un ragionevole lasso di tempo alla autodemolizione. Il mio pensiero conclude la supplica - va ad un padre devastato senza lavoro e senza un tetto per la sua famiglia, a due genitori anziani e soprattutto ad una figlia adolescente che dorme abbracciata al suo letto, che in un anno segnato dalla pandemia perdono la casa, l'ultima certezza che rimaneva loro».



Il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, nella sua qualità di presidente nazionale dell'Ancim aveva chiesto al presidente del consiglio Mario Draghi e al ministro per le Infrastrutture di intervenire «per consentire, stante l'emergenza pandemia in atto e la grave crisi sociale ed economica che ne deriva, di prorogare i termini delle demolizioni riguardanti alloggi di prima necessità, così come sono stati prorogati gli sfratti». Ieri mattina dunque, puntuali sono arrivate in via Colasirto le ruspe, il tecnico e la squadra di demolizione della ditta incaricati dalla Procura, assieme alle Forze dell'Ordine coordinate dal vicequestore Maria Antonietta Ferrara. La mogile di De Siano, la 65enne signora Franca Buono, è stata trovata a letto e si è reso necessario convocare il medico legale, che ha confermato l'impedimento fisico.

