Formazione, De Matteis (Cciaa Napoli): cultura d’impresa sinonimo di lungimiranza e dedizione

“La cultura d’impresa, che da sempre rappresenta il punto di forza del nostro sistema economico, può e deve costituire l’elemento da cui ripartire dopo il lungo periodo di lockdown. La drammatica emergenza sanitaria, che ha messo a dura prova il tessuto produttivo, ha prodotto una riflessione seria sul futuro dell’imprenditoria, che non può essere votata solo al profitto ma deve tener conto della sostenibilità ambientale, innanzitutto, sociale e ovviamente economica. Le persone, cominciando dai lavoratori, ma anche i clienti devono tornare al centro dei processi produttivi. Quello della cultura d’impresa è un concetto più ampio rispetto al fare impresa: mentre chi fa impresa guarda principalmente al profitto con una logica tesa più che altro al breve periodo, l’imprenditore animato dalla cultura d’impresa è proiettato verso il futuro, si integra in modo consapevole nel sistema economico-sociale e tiene in considerazione un sistema di valori quali la creatività, il rispetto, la valorizzazione delle risorse, l’organizzazione del lavoro, l’entusiasmo. In questo senso cultura d’impresa è sinonimo di lungimiranza e dedizione, di crescita e progresso, di cultura della responsabilità e dell’innovazione”.



Ad affermarlo è Carlo De Matteis, consigliere della Camera di Commercio di Napoli, intervenendo oggi a Nola all’incontro su “Percorso di formazione imprenditoriale”, promosso e organizzato dalla locale diocesi.



“La cultura d’impresa permette di perseguire l’obiettivo della creazione di valore in senso lato, superando anche i confini dell’organizzazione perché investe anche i dipendenti, i collaboratori, i clienti, le istituzioni, la comunità locale e l’intero ambiente esterno. Le imprese consapevoli della propria cultura riescono inoltre a dirigere meglio il personale, a condizionare e guidare gli atteggiamenti di un gruppo, a dare un'identità ai membri dell’organizzazione, generando un impegno verso la missione dell'azienda”, ha aggiunto.



“Le Camere di Commercio sono la categoria istituzionale che più di tutte le altre possono assolvere tale ruolo, essendo il primo riferimento istituzionale nel momento in cui si sceglie di fare impresa. In particolare, è opportuno segnalare le iniziative della Camera di Commercio di Napoli: il progetto PID (Punto Impresa Digitale), misura nazionale nell’ambito del Piano Industria 4.0 declinata in dettaglio dalle singole Camere di Commercio attraverso progetti che hanno l’obiettivo della diffusione della cultura digitale nelle PMI di tutti i settori economici; i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento rivolti agli studenti delle scuole secondarie superiori per affiancare alla formazione scolastica teorica un periodo di esperienza pratica al fine di consentire l’acquisizione di competenze che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro; servizi all’internazionalizzazione delle imprese per il tramite dell’azienda speciale SI Impresa”, ha concluso De Matteis. © RIPRODUZIONE RISERVATA