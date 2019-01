La situazione all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo il nuovo avvistamento di formiche «è non più tollerabile» e non si esclude «l'ipotesi della necessità della riduzione della attività ospedaliera con chiusura parziale o totale di interi reparti con trasferimento dei pazienti in altre strutture ospedaliere per consentire una totale e definitiva bonifica». Lo afferma il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza.

Lunedì 14 Gennaio 2019, 11:51

