Avvocati napoletani sul piede di guerra contro il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Con una nota trasmessa allo stesso ministro, al presidente del Consiglio Nazionale Forense, a tutti gli Ordini forensi della Campania e al presidente dell’Unione camere penali italiane, il Foro partenopeo ha invitato gli organismi nazionali rappresentativi dell’Avvocatura a proclamare lo stato di agitazione al fine di sollecitare le forze politiche ricordando che, in caso di estrema gravità, è legittimo il ricorso allo strumento dell’astensione come massima forma di protesta della categoria (sempre garantendo i servizi essenziali previsti dal Codice di Autoregolamentazione). Le ragioni del malcontento, che ha per oggetto l’imminente entrata in vigore della legge sull’abolizione della prescrizione penale, sono state spiegate dal presidente degli avvocati napoletani, Antonio Tafuri (nella foto): “L’istituto della prescrizione è una delle travi portanti su cui poggia l’edificio del diritto e del processo: qui si parla di una legge che entrerà in vigore in questi giorni sebbene manchi il suo presupposto principale ovvero la complessa riforma del codice di procedura penale. Le forze politiche di tutti i colori non hanno saputo contrastare efficacemente l’aberrante negazione del diritto del cittadino ad una giustizia più rapida e anzi hanno finito con l’avallare l’idea moralistico-populistica che è uno dei punti chiave del partito di maggioranza relativa. Inoltre l’abolizione della prescrizione certamente viola quantomeno il diritto di difesa, la presunzione di innocenza ed il diritto alla ragionevole durata del processo previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Noi avvocati siamo stati apostrofati dal ministro Bonafede come “sodali” del corrotto e come categoria di “furbi azzeccagarbugli” ma siamo compatti, con l’adesione del mondo universitario, nel sostenere che la riforma in tema di prescrizione è incostituzionale. E’ imminente il pericolo di un pregiudizio catastrofico per quei cittadini coinvolti che saranno imputati e persone offese per sempre: pertanto riteniamo necessaria e urgente una forte presa di posizione degli organismi che rappresentano l’Avvocatura perché al più presto venga discussa e approvata in Parlamento una proposta di legge che preveda l’abrogazione dell’articolo 1 (lettera E della legge 3/2019) annullando gli effetti perversi dell’entrata in vigore della legge sulla prescrizione, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali e dei diritti elementari del cittadino”. © RIPRODUZIONE RISERVATA