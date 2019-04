Martedì 23 Aprile 2019, 09:12

CAPRI - I vigili del fuoco del distaccamento di Capri sono intervenuti durante la notte in via Provinciale Anacapri a seguito della caduta di alberi e rami di alto fusto nei pressi del "Fort Apache", provocata dalla tempesta di vento in corso sull'isola. La segnalazione nottuna partita da alcuni automobilisti ha fatto scattare la squadra "D" di emergenza dei pompieri che, recatisi sul posto, hanno provveduto a tagliare e sfoltire rami pericolanti, liberando la carreggiata e mettendo in sicurezza l'intera zona.