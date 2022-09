Forum della Famiglia, Gabriella Fabbrocini è la nuova presidente

«Il tasso di fertilità in Italia è uno dei più bassi d’Europa, 1,3 per donna, questa tendenza decrescente deve indurre il nuovo Governo a ripensare le politiche a sostegno della famiglia». Lo dichiara Gabriella Fabbrocini, neo presidente del Forum della Famiglia patrocinante dall’Osservatorio Familiare Italiano che si terrà a Napoli presso il quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare dal 22 al 30 ottobre 2022.

Il Forum della Famiglia vira e dopo anni di divulgazione del Diritto di Famiglia affronta il problema della salute, considerato il target di riferimento dell’iniziativa, ovvero coppie giovani di età compresa dai 18 ai 35, e vista l’importanza della salute di coppia ai fini della prevenzione ed al giusto inquadramento delle malattie sessualmente trasmissibili e di quelle trasmissibili alla prole, si realizzerà un villaggio della prevenzione della salute di coppia.

Gabriella Fabbrocini subentra nella presidenza onoraria all’avvocato matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace per i Forum Della Famiglia patrocinati dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e di Milano, l’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, l’Università Partenope di Napoli.

Quest’anno il Forum della Famiglia si occuperà di salute della coppia con un’attività di divulgazione alle giovani coppie dell’importanza della prevenzione e del giusto inquadramento delle malattie sessualmente trasmissibili e di quelle trasmissibili alla prole. La curatrice dei seminari sarà Fabbrocini, direttore del Dipartimento malattie veneree e dermatologia dell’Università Federico II insieme ai professori Annamaria Colao (endocrinologia), Maurizio Guida (ginecologia) e Vincenzo Mirone (Urologia), che effettueranno screening gratuiti a tutte le coppie che si prenoteranno presso il Villaggio della salute che sarà allestito durante la manifestazione.

«In questi anni nulla o poco è stato fatto – prosegue Fabbrocini - per incentivare le coppie a fare dei figli, che invece continuano a procrastinare anche perché non si sentono sicuri a livello economico, ma l’orologio biologico non segue quello economico e sociale. Pensare ad avere un bambino quando si supera l’età fertile tra l’altro è molto costoso, quindi ci si deve fermare a pensare che l’Italia rischia di non riuscire a mantenere il suo livello di popolazione».