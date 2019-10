I faccia a faccia del Mattino: Umberto De Gregorio vs Valeria Ciarambino

Ultimo aggiornamento: 14:57

Pochi treni, poco personale ma conti a posto e cantieri aperti. La situazione dellaè fatta di tante ombre ma anche di poche luci. Di certo, le difficoltà si ripercuotono su centinaia di migliaia di pendolari. Si parla anche di questo nel faccia a faccia tra il presidente Eav Umberto De Gregorio e la capogruppo in consiglio regionale del M5S, Valeria Ciarambino Prima questione: le corse soppresse soprattutto per la. «Fisiologicamente c'è un taglio dell'1,5% - spiega De Gregorio - ma a giugno e luglio ci sono stati più problemi. Negli ultimi due mesi si è tornati alla normalità. Il problema è che abbiamo treni sulla Circum vecchissimi. Mentre nellaabbiamo immesso 15 treni nuovi mentre prima di noi nessuno. La programmazione Circum dovrebbe essere ventennale, ma siamo in ritardo. Noi abbiamo programmato di rewampizzare 40 treni su 60».«I dati sono falsi - la replica di- Nel primo semestre 2019 ci sono state 1900 soppressioni contro le 340 dell'intero 2038. Questo senza considerare che è stato esteso l'orario estivo per tagliare altre 60 corse. A luglio ci sono state il 10% delle soppressioni nella Circum. Oggi è messa a rischio anche la sicurezza dei viaggiatori».«Ma quale è la qualità dei dirigenti che lei ha trovato ine perché non li ha rimossi?», la domanda del direttore del«Noi abbiamo ottimi dirigenti - la replica di De Gregorio - I dirigenti sono passati da 22 a 12. Il problema non sono i dirigenti, ma la programmazione. C'è stato il blocco del tour over e noi siamo la prima azienda a riuscire ad assumere. Perché i 5Stelle dinon chiedono le dimissioni dei dirigenti dell'azienda romana, dove vanno a fuoco i bus?».«E' una domanda dei nostri lettori - sottolinea Federico Monga - Perché a Roma non si contesta l'amministratore? Perché lo ha nominato la?». Ma la domanda resta senza risposta.La domanda di Francesco: «Ho vinto il concorso, ma quando sarò assunto».«Sono cambiate le regole a livello nazionale - dice il presidente dell'Eav - stiamo assumendo poco alla volta, quando possiamo. L'ente nazionale a cui è stato demandato il controllo del settore deve darci indicazioni. Francesco stia tranquillo: lo assumiamo. E non ci fermiamo a 350, entro due anni arriviamo a 700».