Forza Italia: «Schlein animale» L'ira di Ruotolo: «Vergognoso»

Un esponente di Forza Italia chiama Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd, «animale» e scoppia la polemica. «E' sempre bellissimo vedere gli animali quando sorridono» ha scritto su Facebook Giorgio Contovas, vicecoordinatore di Forza Italia per la Sesta Municipalità di Napoli. Immediata la replica di Sandro Ruotolo, ex parlamentare e coordinatore della mozione Schlein in Campania: «Questo signore, Giorgio Contovas, è il vicecoordinatore di Forza Italia per Napoli Est. A Elly Shlein la solidarietà di tutti noi. Chiederemo alla magistratura di intervenire. Ma consentitemi di chiedere ai responsabili di Forza Italia di allontanare l’autore di questo vergognoso post dal partito. Che amarezza! È proprio vero oggi più che

mai bisogna lottare contro il razzismo, l’antisemitismo, il sessismo».