Forze armate, protesta a Roma: il sostegno della Uil Campania

"Pieno sostegno da parte della UIL Campania alle lavoratrici e ai lavoratori delle forze armate che domattina protesteranno in Piazza Montecitorio, a Roma, contro il DDL "Corda". E' uno strumento legislativo che nega il diritto alla rappresentanza sindacale,facendo non uno, ma cento passi indietro", è quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania alla vigilia del presidio di protesta di domani.



"Anche dalla Campania partirà una delegazione di lavoratori perchè la riforma approvata dalla Camera tradisce una battaglia antica, smentendo anche le decisioni della Corte Costituzionale che in una sentenza aveva rimosso il divieto ai lavoratori delle Forze Armate di costituirsi in sindacato" afferma Sgambati. "Le lavoratrici e i lavoratori del settore hanno esigenze ed istanze come tutti e devono poter avere la libertà di organizzarsi ed esprimersi attraverso il Sindacato, che non sia solo di facciata, per tutelare i propri diritti.