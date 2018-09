Lunedì 3 Settembre 2018, 09:37

Blitz delle forze dell'ordine, carabinieri e vigili, nel mercato ortofrutticolo di Marano, ritenuto non a norma dal Comune. I concessionari degli stand sono destinatari di ben due ordinanze di chiusura delle attività. La struttura, secondo quanto rilevato dagli uffici comunali, non è in linea con gli standard minimi di sicurezza. Gli operatori, al momento, sono considerati anche privi di titolo atto ad occupare gli stand. Abusivi, insomma, almeno secondo l'ente. Le forze dell'ordine intervenute stamani hanno però dovuto fare dietrofront, poiché gli atti amministrativi non sarebbero stati notificati correttamente. Il Comune, insomma, dovrà rifare o integrare l'iter. I concessionari intanto hanno proposto ricorso al Tar per ottenere quanto meno la sospensiva del provvedimento.