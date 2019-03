Foto hard sui social, la napoletana che sfida anche Zuckerberg

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 08:30

Una storia finita male e la vendetta porno sfruttando i social. L'ennesimo caso arriva da Pompei, dove vive il 51enne Vincenzo V., accusato di sostituzione di persona, diffusione di materiale pornografico e diffamazione aggravata. L'uomo sta affrontando il processo dinanzi al tribunale di Torre Annunziata per fatti che risalgono ormai a quasi cinque anni fa e per i quali è ritenuto il responsabile anche grazie a una perizia informatica. Vittima del «revenge porn» è una donna di Lecce, sua ex compagna, che nel 2014 ha scoperto di essere diventata la protagonista di un profilo Facebook hard, grazie alla segnalazione di alcuni conoscenti. Secondo l'accusa, il 51enne di Pompei avrebbe deciso di vendicarsi della fine della loro relazione creando un profilo Facebook con nome e cognome della donna. Sfruttando la bacheca pubblica del social, Vincenzo avrebbe cominciato a pubblicare foto private della donna, alcune delle quali la ritraevano proprio durante un rapporto sessuale tra i due. Le foto erano diventate immediatamente virali, con decine di condivisioni. Non contento, Vincenzo avrebbe richiesto l'amicizia a numerosi amici della coppia, contattandoli sulla chat per mostrare le foto intime, nelle quali era ben visibile anche il volto della donna leccese. Assistita dall'avvocato Giancarlo Sparascio, la donna ha denunciato tutto, riuscendo ad ottenere il rinvio a giudizio del 51enne e costituendosi parte civile.