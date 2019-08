CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 29 Agosto 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVELLINO. Alcuni mesi fa la denuncia. Fu la figlia sedicenne a chiedere aiuto ai genitori. Sulle chat di whatsapp girava una sua foto. Un’immagine non scabrosa, ma comunque la ritraeva in atteggiamenti che lasciavano spazio all’immaginazione e a diverse interpretazioni. Di qui, il racconto ai genitori. Succede in un piccolo centro poco distante da Avellino. Tutto è cominciato quando erano ancora aperte le scuole. A cavallo tra aprile e maggio di quest’anno. I familiari della sedicenne, che vive in un comune della provincia, hanno quindi presentato formale denuncia. Anzitutto per bloccare quella foto, scongiurando il pericolo che di messaggio in messaggio potesse essere divulgata a un pubblico più vasto, anche con il rischio di modifiche all’immagine stessa.