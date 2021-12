Frana a Capri, tragedia sfiorata: «Ho rischiato di morire come mia nonna nel ‘74»

Erano tre gli occupanti della Panda rossa 4x4, che per una questione di centimetri, o se si vuole di pochi secondi, si sarebbe potuta trasformare in una bara. Madre e due figli, a bordo di quell’utilitaria nuova di zecca, stavano salendo verso Anacapri quando hanno visto schiantarsi sull’asfalto il grosso macigno precipitato dal costone roccioso che sovrasta la via provinciale che collega i due comuni isolani. Maria Giovanna Salvia, 49enne...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati