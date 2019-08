Domenica di paura nel Napoletano: frana il costone di Monte di Procida

Domenica 25 Agosto 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 14:10

MONTE DI PROCIDA - Una frana ha interessato il costone di via Panoramica a Monte di Procida nella zona dei vari chalet che dà verso il litorale di Miseno. Sul posto c'è una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Monterusciello e la polizia municipale che stanno valutando l'entità del danno per prendere, poi, i dovuti provvedimenti. Alta la colonna di polvere che si è alzata dallo smottamento del costone.«Da una prima analisi sembra che la frana sia abbastanza consistente, stiamo facendo le dovute verifiche per vedere, poi, cosa fare», ha dichiarato il sindaco Peppe Pugliese.La porzione di costone franato è principalmente terriccio molto asciutto e friabile. Dopo aver effettuato i rilievi con i tecnici del Comune di Monte di Procida, i vigili del fuoco hanno interdetto per precauzione solo la sala di un pub che dà sul versante dello smottamento lasciando aperte le altre sale del locale.