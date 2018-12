Frana via Marano-Pianura, strada off limits e residenti prigionieri in casa

Domenica 2 Dicembre 2018, 15:51

La strada che da Marano conduce a Pianura è interrotta da stamani a causa di un evento franoso di grandi dimensioni. Via Marano-Pianura è off limits per decisione delle autorità comunali. Il tratto di strada è franato nella tarda serata di ieri, nei pressi di via Romano. Lo smottamento è causato dall’instabilità dell'alveo, fortemente compromesso dalle piogge dei giorni scorsi.Sul posto, stamani, si sono recati il sindaco di Marano Rodolfo Visconti, l’assessore alla viabilità Paolo D’Alterio e i tecnici comunali. Gli amministratori hanno optato per la chiusura totale dell’arteria. Già dal pomeriggio dovrebbero iniziare i primi carotaggi e, successivamente, i lavori.