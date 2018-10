Sabato 6 Ottobre 2018, 13:54

TORRE DEL GRECO - Il temporale di ieri sera ha fatto danni gravi a Torre del Greco: in via Calastro, quartiere mare a due passi dal porto, la strada ha ceduto e una voragine si è aperta all'interno del manto. Una vettura che stava transitando in zona è rimasta letteralmente imprigionata, con le ruote anteriori sprofondate nell'asfalto."Ci è franata la strada sotto i piedi, un'ora di pioggia ci ha messo in ginocchio: l'automobilista ha rischiato seriamente di farsi del male", il commento dei testimoni del cedimento della strada. "Lavori fatti un anno fa in maniera grossolana, si sta sbriciolando tutto". Completamente allagato il Porto-Scala, con le famiglie isolate. La strada si è allagata, impossibile praticarla a piedi e con le auto. "In via calastro siamo sequestrati in casa, è impossibile uscire, l'acqua ha invaso gli ingressi dei palazzi".Stessi disagi nel Rio, quartiere che si sviluppa in discesa da piazza Luigi Palomba fino alla zona mare: tombiti saltati, una lava di acqua e fango ha sorpreso automobilisti e motociclisti, costretti a procedere in un vero e proprio fiume.