Francesco Emilio Borrelli, raid sotto casa: abbandonati sacchetti della spazzatura

Raid sotto l'abitazione del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Lo rende noto Europa Verde. «Noti pregiudicati, che già in passato hanno aggredito il consigliere (come all'ospedale Pellegrini), nella giornata di sabato hanno individuato la casa di Borrelli e lasciato un sacchetto della spazzatura legato all'ingresso dell'abitazione. Il tutto filmato e postato in diretta sui social network, dove senza alcun ritegno è stato mostrato il percorso per la casa del consigliere e il suo civico. Questa mattina sul posto si sono recati i carabinieri ed è stata presentata regolare denuncia con tutte le immagini di sorveglianza che hanno ripreso la scena», si legge in una nota.

«Un atto gravissimo e pericoloso. Un chiaro raid intimidatorio di stampo criminale messo a segno nel giorno del silenzio elettorale - sottolinea Fiorella Zabatta, co presidente nazionale di Europa Verde - Una risposta pubblica della criminalità alle battaglie e denunce del consigliere. Da oggi Borrelli non è più al sicuro. Sono stati divulgati, da personaggi pericolosi e già noti alle forze dell'ordine, informazioni strettamente private, come l'ubicazione della sua abitazione e addirittura come arrivarci. Ed è l'ennesima aggressione che il consigliere subisce da questi criminali»