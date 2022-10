Francesco Emilio Borrelli picchiato per impedire la diretta su Facebook, il pm: «Condanne per i parcheggiatori»

Lo hanno minacciato, lo hanno picchiato, poi lo hanno rapinato. Tre contro uno, secondo la ricostruzione della Procura, che chiede pene esemplari nei confronti dei tre presunti protagonisti di un fatto di particolare violenza: l'aggressione consumata all'esterno della cornetteria il Ciottolo, in via Vespucci, ai danni del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Tribunale di Napoli (sezione presieduta da Alfano, a latere Mancini e Taglialatela), tocca alla Procura formulare le proprie richieste, al termine di un'istruttoria che ha fatto leva sulla testimonianza della parte offesa, sulla deposizione di una agente di polizia municipale intervenuta dopo l'aggressione, ma anche sulle immagini che erano state postate su Facebook dallo stesso Borrelli. In sintesi, il pm Antonello Ardituro ha chiesto la condanna a 3 anni e otto mesi nei confronti di Ciro Marigliano, parcheggiatore abusivo che presidiava la zona di via Vespucci; di Luigi De Luca, altro soggetto intervenuto a dare man forte agli aggressori; e a Daniele Bergamé, fino a qualche anno fa socio della cornetteria il Ciottolo (il cui management è ovviamente estraneo alle accuse), locale all'esterno del quale si è consumata l'aggressione.

Ma proviamo a ricostruire la dinamica dei fatti, alla luce di quanto sostenuto ieri in aula dal pm Ardituro. È il 30 giugno del 2018, quando il consigliere regionale Borrelli decide di documentare l'occupazione abusiva che si consumava (ma alcuni abusi avvengono anche ai giorni nostri) in via Vespucci, all'altezza di alcuni pub e cornetterie sorti sul marciapiede che collega la zona della Stella polare con l'ospedale Loreto mare. In diretta Facebook, Borrelli stava segnalando una serie di criticità, a proposito di sosta selvaggia all'esterno del Ciottolo (e di altri locali), compresa l'asfissiante presenza di parcheggiatori abusivi.

Un'attività di denuncia che mette in moto la reazione dei diretti interessati, che - in concorso tra loro - si scatenano contro il malcapitato Borrelli. Che riesce a non spegnere il telefonino cellulare, mantenendo in vita - fino a dove è stato possibile - una diretta facebook, che ha rappresentato uno dei punti su cui ha battuto la Procura. Il resto è storia nota: Borrelli viene preso a schiaffi e pugni, rovina al suolo, dove c'è chi decide di infierire sferrandogli dei calci. Non è finita. Qualcuno gli strappa il telefono cellulare, credendo in questo modo di aver cancellato tracce e documenti dell'aggressione. Ma la cosa non finisce lì. Pochi minuti dopo, Borrelli torna sul posto, questa volta accompagnato da un agente di polizia municipale (che ha avuto la forza di fornire la propria testimonianza nel corso del processo), riuscendo cosèì a recuperare il cellulare. Per gli inquirenti - indagine condotta sulle prime dal pm Giuliano Caputo -, non ci sono dubbi. Violenza privata e rapina, finalizzata a impedire l'attività di denuncia di un politico regionale. Stava fotografando allestimenti esterni, pedane, auto in sosta selvaggia, parcheggiatori abusivi, ma è stato picchiato e rapinato - ha spiegato il pm ieri - con un'azione condotta da tre soggetti contro uno. Difeso dal penalista napoletano Stefano Paparella, Borrelli ha confermato nel corso del processo le accuse e ora attende giustizia. Ieri il suo avvocato ha chiesto un provvedimento rigoroso, con tanto di risarcimento del danno. Tocca ora agli imputati dimostrare la propria estraneità alle accuse, la prossima settimana è attesa la sentenza.