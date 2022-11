Francesco Borrelli sotto scorta con tutti i familiari: tutela anche al parroco di Pizzofalcone

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Verdi) è sotto scorta. Assieme a lui saranno tutelati due membri della sua famiglia, mentre un servizio di tutela è stato disposto anche per il parroco don Michele Pezzella, fino a un anno fa sacerdote nella chiesa della Immacolata, in via Egiziaca a Pizzofalcone. E sono proprio le dinamiche ambientali di via Egiziaca a Pizzofalcone che hanno spinto il questore Alessandro Giuliano e il prefetto Claudio Palomba a disporre la scorta per l’attuale consigliere-deputato, anche in relazione a una contingenza storia ritenuta abbastanza delicata. Come è noto, nei prossimi giorni le forze dell’ordine dovranno eseguire un ordine di sgombero di 16 alloggi popolari nel palazzo comunale di via Egiziaca.

Venerdì mattina, pochi minuti prima delle 10 gli agenti di scorta sono stati notati sotto casa del parlamentare.