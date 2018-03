La star di Bonolis aggredita sul Lungomare di Napoli: «Viviamo nella giungla?»

Venerdì 16 Marzo 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 12:22

È successo di nuovo: Francesco Nozzolino è stato accerchiato, insultato e aggredito per strada da un gruppo di ragazzini. Questa volta è accaduto sul Lungomare di Napoli, probabilmente qualche sera fa, ma solo ieri il noto youtuber e personaggio tv ha pubblicato sul suo canale ufficiale del portale di video sharing il filmato che documenta l’increscioso episodio. Come avvenne un mese fa nella stazione della Circumvesuviana di Sarno, cittadina in provincia di Salerno dove risiede, quando Nozzolino fu inseguito e aggredito da un gruppo di ragazzini mentre era in compagnia del papà, anche questa volta la scena è stata ripresa con lo smartphone da uno degli aggressori e le immagini hanno fatto il giro dei social network.Nel video si vede il 28enne salernitano nei pressi di un locale sul Lungomare, che viene accerchiato da un gruppo di ragazzini. Qualcuno gli chiede un selfie, altri lo insultano pesantemente, riferendosi alla sua dichiarata omosessualità. A un certo punto, si sente una ragazzina chiedere di smetterla con le offese e un altro domandarle: «Ti pare normale che si presenti qui in mezzo?». E lei rispondere: «E che fa? È uno della televisione!». Come se solo la notorietà consentisse a una persona gay di passeggiare liberamente per strada.«Non ho intenzione di denunciare nessuno perché si tratta pur sempre di ragazzini – ha scritto Nozzolino, presentando il video sui social network – ma sono letteralmente schifato e vorrei che i giovani di oggi capissero una volta e per tutte che non c’è nulla di male ad essere gay, che l’amore non ha sesso ed è estremamente incivile emarginare o bullizzare qualcuno solo perché di orientamento sessuale diverso. Siamo nel 2018 caspita, non nel Medioevo!!!».E in conclusione giustifica così la scelta di condividere lui stesso il video, spiegando di essere stato aggredito anche fisicamente: «Ho deciso di pubblicare il filmato dopo che ha fatto il giro del web. Qui non si vede ma alcuni ragazzi mi hanno anche dato calci e schiaffi alle spalle. È inaccettabile, ma dove viviamo, nella giungla?».