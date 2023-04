Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina, il presidio degli amici davanti al tribunale di Napoli

Un presidio civile, composto, all’esterno del Tribunale di Napoli, nelle stesse ore in cui si sta celebrando l’udienza a carico del presunto assassino di Mergellina. Entra nel vivo il caso dell’omicidio di Francesco Pio Maimone, colpito per errore la notte del 19 marzo scorso, all’esterno degli chalet: si sta celebrando l’udienza a carico di Francesco Pio Valda, ventenne accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo camorristico. In aula, il difensore di Valda, il penalista Antonio Iavarone, che punta ad ottenere la revoca della misura cautelare, mentre all’esterno del Palazzo di Giustizia il sit in sul ragazzo ucciso per sbaglio.

Accanto alla madre di Francesco Pio Maimone, il consigliere comunale ed ex assessore Alessandra Clemente.