Francesco Pio Maimone ucciso a Napoli, chiesa piena a Pianura per i funerali

Sagrato e ingresso gremiti prima ancora dell’inizio dei funerali di Francesco Pio Maimone, nella chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata a Pianura.

L’orario fissato per la messa in ricordo del 18enne ucciso a Mergellina nella notte tar domenica e lunedì scorso è le 15.30, come annunciato dal parroco don Enzo Cimarelli, che officerà insieme al vescovo di Pozzuoli Gennaro Pascarella.

Le esequie, come aveva anticipato don Enzo, sono blindate: «Non sono consentite riprese e interviste rispettando la scelta della famiglia e della comunità parrocchiale, provate dal dolore e dalla sofferenza e che desiderano che il momento di sia di raccoglimento, solidarietà, preghiera e silenzio», le parole del sacerdote.

Tantissimi gli amici e i familiari di Francesco Pio, la cui immagine è impressa sulle magliette che ognuno ha voluto indossare in memoria del ragazzo, che lavorava come pizzaiolo ed era amato da tutto il quartiere.