Franco e Angela story 65 anni di matrimonio

Sabato 7 Settembre 2019, 09:58

Sessantacinque anni di matrimonio. Si chiamano «nozze di pietre». Non il nome di un metallo prezioso o di un diamante bensì il nome di qualcosa di duro, perenne, indistruttibile. Così può definirsi sicuramente il percorso d'amore di Franco Gargiulo ed Angela Ciampa. Si sono sposati il 30 agosto 1954, dopo sei anni di fidanzamento, presso la chiesa di Sant'Agnello. Complessivamente ben 71 anni di amore, fiducia, lavoro, cammino di vita speso insieme sempre con la bussola fissa della famiglia. Dalla loro unione sono nati 4 figli: Nello, Salvatore, Carmine e Paolo ed oggi la famiglia conta già otto nipoti e un pronipote.Una storia di quelle che meritano di essere raccontate come si può descrivere una pellicola di un film in bianco e nero, impossibile da replicare nella sua bellezza con gli effetti speciali dell'era moderna. Franco ha incrociato lo sguardo della giovanissima Angela presso il borgo di Maiano una domenica mattina mentre andava a caccia con un amico. Dal quel momento è stato colpo di fulmine. A quei tempi non saper suonare uno strumento musicale era considerato un handicap. Il leitmotiv per conquistare una ragazza era la romantica serenata. E così Franco imparò a suonare la fisarmonica e conquistò l'amore di Angela.Appena sposati, i coniugi Gargiulo hanno vissuto nel borgo di Maiano a Sant'Agnello, poi nel 1966 il trasferimento a Sorrento. Angela, mamma e nonna, casalinga a tempo pieno si è sempre dedicata con amore e tanti sacrifici alla famiglia. Franco, abile e stimato ebanista sorrentino, fin da bambino ha frequentato le botteghe di famiglia della ditta Arcucci nel vicolo dei Fasulo, attuale via San Paolo nel centro storico. Maestro del Presepe, tifosissimo del Sorrento Calcio.